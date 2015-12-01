Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Рыжиков: «Удалось нейтрализовать Зе Луиша и Промеса, отсюда и удачный результат»

    Рыжиков: «Удалось нейтрализовать Зе Луиша и Промеса, отсюда и удачный результат»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, за счет чего казанской команде удалось взять очки в матче 17-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2), а также выразил благодарность болельщикам за баннер в его честь.

    «Зе Луиш простил «Рубин» в ряде эпизодов? Согласен. Может быть, не простил, а где-то подфартило, защитники хорошо сыграли. Мы знали, что Зе Луиш и Промес – это ударная сила «Спартака», и что, если мы их нейтрализуем, можно будет с ними удачно сыграть. Вы видели, что они по голу забили, так что мы нейтрализовали их.

    Баннер мою честь? Великолепный! Спасибо болельщикам от всей души! Благодарен им! Если бы не они, то не было этих трехсот матчей! Будет ли четырехсотый? Не будем загадывать, пока желание и здоровье есть», – отметил Рыжиков.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 02:52
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996686
    numo450510
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+