Рыжиков: «Удалось нейтрализовать Зе Луиша и Промеса, отсюда и удачный результат»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, за счет чего казанской команде удалось взять очки в матче 17-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2), а также выразил благодарность болельщикам за баннер в его честь.

«Зе Луиш простил «Рубин» в ряде эпизодов? Согласен. Может быть, не простил, а где-то подфартило, защитники хорошо сыграли. Мы знали, что Зе Луиш и Промес – это ударная сила «Спартака», и что, если мы их нейтрализуем, можно будет с ними удачно сыграть. Вы видели, что они по голу забили, так что мы нейтрализовали их.

Баннер мою честь? Великолепный! Спасибо болельщикам от всей души! Благодарен им! Если бы не они, то не было этих трехсот матчей! Будет ли четырехсотый? Не будем загадывать, пока желание и здоровье есть», – отметил Рыжиков.