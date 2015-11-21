«Ювентус» — «Милан». Онлайн-трансляция

Начало сезона для «Ювентуса» и «Милана» совершенно не соответствовало амбициям этих итальянских грандов. Но команды занимают 6 и 7 место, и все еще могут попробовать включиться в гонку за медали.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Милан». Начало в 22:45, не пропустите!