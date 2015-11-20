Обамеянг уйдет из «Боруссии» вместе с Ройсом

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть Дортмунд, но при определенных условиях. 26-летний футболист договорился с клубом о том, что останется в "Боруссии" на тот период времени, пока его партнером будет полузащитник Марко Ройс.

Известно, что на Обамеянга претендуют европейские гранды, а именно - "Барселона", "Арсенал" и "ПСЖ". Ранее появилась информация о том, что "Боруссия" готова продать Обамеянга не менее чем за 60 миллионов евро.