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  • Мельгарехо: «В «Кубани» все прекрасно понимают, что в первом круге выступили неудовлетворительно»

Мельгарехо: «В «Кубани» все прекрасно понимают, что в первом круге выступили неудовлетворительно»

19 ноября 2015, 23:04

Нападающий «Кубани» Лоренцо Мельгарехо подвел итоги выступления своей команды в первом круге чемпионата России.

«До конца года осталось 3 матча. Но все мы прекрасно понимаем, что в первом круге показали неудовлетворительный результат и потому идем в зоне стыков. Надо исправлять ситуацию. Мы очень плохо провели начало чемпионата – то проигрывали не самым сильным соперникам, то неожиданно сводили матчи к ничьим, плюс что-то явно шло не так. Но в последнее время все улучшилось, и вы можете увидеть, что с большими командами мы играем довольно успешно. Надеюсь, дальше будет продолжаться так же.

Почему у Сергея Ташуева получилось дать результат буквально с первого матча? Думаю, дело в требовательности. В игровом плане главный тренер больше нацелен на атаку, на прессинг, на большую работу и ее интенсивность. Возможно, Хохлов был не настолько требовательным, и отсюда шла менее агрессивная игра. Ташуев – очень хороший психолог. Нынешний тренер находит в игроке нужные, важные для игры эмоции. Он может разбудить ту агрессию, которая необходима в матче», - отметил парагваец.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Мельгарехо Лоренцо Ташуев Сергей
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