Хонда: «Не собираюсь добровольно покидать «Милан»

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда рассказал, что не намерен добровольно покидать итальянский клуб и готов бороться за право называться основным игроком «россонери».

«Я могу твердо сказать одно: я не собираюсь добровольно покидать «Милан», ведь я приехал сюда, чтобы стать основным игроком и не собираюсь опускать руки. Я не думал, что это будет так тяжело, но я обязан бороться и дальше.

По моим сведениям, кое-кто считает, что «Милан» не доволен той игрой, которую я показываю, и я должен покинуть команду. Однако, я не хочу, чтобы мои поклонники впадали в расстройство и поэтому останусь здесь», – заявил японский хавбек.

Ранее Хонда высказал недовольство количеством игрового времени в его нынешнем клубе.