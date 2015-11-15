Гилерме: «Фернандес усилил бы сборную России»

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о том, кто из легионеров РФПЛ мог бы получить российский паспорт и усилить национальную сборную. Ранее министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что подобная возможность рассматривается.

- Слышали о словах министра?

- Пока нет, но хорошо, что в России так рассуждают.

- Можете предположить, кто бы усилил сборную?

- Возможно, Марио Фернандес. Это один из самых сильных легионеров в России. Он будет очень полезен сборной на своей позиции.