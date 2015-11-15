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Гилерме: «Фернандес усилил бы сборную России»

15 ноября 2015, 18:55
29

Голкипер московского «Локомотива» Гилерме поделился мнением о том, кто из легионеров РФПЛ мог бы получить российский паспорт и усилить национальную сборную. Ранее министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что подобная возможность рассматривается.

- Слышали о словах министра?

- Пока нет, но хорошо, что в России так рассуждают.

- Можете предположить, кто бы усилил сборную?

- Возможно, Марио Фернандес. Это один из самых сильных легионеров в России. Он будет очень полезен сборной на своей позиции.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив ЦСКА Россия Гилерме Фернандес Марио Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Ubuntu
1447606431
только есть одна проблема Фернандес уже заигран за сборную Бразилии
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Wityazz
1447606505
Мне смешны те кто рассуждают, что за сборную должны играть только славяне. Вспомним Виктора Ана, а Холден который нам подарил победу в баскетболе. Все были довольны когда он на последних секундах опустил Испанцев! Пусть играют, но они должны быть действительно сильней Российских игроков. Вандерсон, Фернандес , Мельгарехо.
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nim-
1447615245
Пусть играют - пожалуйста. Но условие должно быть - хотя бы лет 5, а лучше больше, прожитых в России. Неважно, славяне или нет, они не могут считаться русскими только потому, что у них паспорт. Вот, к примеру, таких игроков, как Ломбертс, Данни (первые, кто в голову приходят), я бы назвал русскими, своими. Хоть они и останутся при своей родине, но вот игроков вроде них, проживших в России много лет, знающих язык, все бы, думаю, приняли, как часть нашей сборной, нашей страны. А вот такой игрок, как Фернандес, упомянутый в статье, сборной не нужен. Он не наш. Многие говорят про сборную Германии, где турки, поляки и т.д., но они с детства немцы. Они жили в Германии, говорили на немецком, даже становились футболистами в Германии - это немцы, а их происхождение - неважно.
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астраханец
1447631022
Вообще за сборные топовых стран не играют легионеры. Никого не натурализовали, все были гражданами своих стран, хоть и не были носителями титульной нации. Тот же Балотелли, например. Он родился и вырос в Италии, его не натурализовали как, например, Маркоса Пицелли в сборной Армении
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