Дель Боске: «Была попытка пригласить Месси в сборную Испании»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что футбольная федерация этой страны пыталась заполучить аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду.

«Такая попытка была, однако Месси принял решение играть за свою родную страну и был при этом непоколебим. Это феномен, и мы не можем повернуться к нему спиной или сделать вид, что его не существует. Никто не знает, откуда придет новый Месси или Роналду. Возможно, это будет один из тех людей, которые приезжают в поисках лучшей жизни», – говорит Дель Боске.