Колосков: «Бельгия на первом месте? Странный рейтинг»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает рейтинг сборных ФИФА странным и неправильным.

«Сборная Бельгии на первом месте? Очень странно. Обошли испанцев, аргентинцев, немцев... Очень странный рейтинг, ничего другого, кроме недоумения, он не вызывает. На этом фоне четыре победы сборной России вообще должны были поднять ее в заоблачные высоты, но почему-то ничего такого не произошло, а вдруг Бельгия, непонятно по каким критериям, оказалась первой», - сказал Колосков.

Напоминаем, что на первое место рейтинга вышла сборная Бельгии, которая поднялась на две позиции вверх.