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Колосков: «Бельгия на первом месте? Странный рейтинг»

5 ноября 2015, 17:02
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает рейтинг сборных ФИФА странным и неправильным.

«Сборная Бельгии на первом месте? Очень странно. Обошли испанцев, аргентинцев, немцев... Очень странный рейтинг, ничего другого, кроме недоумения, он не вызывает. На этом фоне четыре победы сборной России вообще должны были поднять ее в заоблачные высоты, но почему-то ничего такого не произошло, а вдруг Бельгия, непонятно по каким критериям, оказалась первой», - сказал Колосков.

Напоминаем, что на первое место рейтинга вышла сборная Бельгии, которая поднялась на две позиции вверх.

Источник: Р-Спорт
Весь мир Бельгия Россия
Комментарии (1)
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headdevil
1446828289
Все по делу- выигрываешь-поднимаешься в рейтинге. Бельгия со своим составом очень крутая команда.
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