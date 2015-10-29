Буффон раскритиковал игру «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подверг критике игру команды в матче 10-го тура Серии А против «Сассуоло» (0:1).

«Игра в первой половине является неприемлемой для нас. Если бы мы были провинциальной командой, то я, возможно, остался бы доволен тем, как мы играли в течение 50 минут. Но у нас другие цели, я крайне разочарован.

Удаление не может служить оправданием для нас. Мы не смогли выиграть и половины верховых единоборств, не смогли сделать и трех точных передач. Это не может быть рецептом успеха.

Да, команда претерпела ряд изменений в течение лета, но когда все в строю, этот аргумент теряет свою значимость. У нас хорошая команда, но сегодня был вечер разочарований», - заявил Буффон.