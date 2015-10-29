Колосков: «Ответ Блаттера обидел ведущих политиков США»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно слов отстраненного президента ФИФА Йозефа Блаттера о том, что изначально хозяином ЧМ-2022 виделись США, а не Катар. По словам функционера, нет никаких оснований для того, чтобы отбирать чемпионат мира у России.



– Вы знали об этом?



– Нет. Для меня это новость.



– Так вот Блаттер рассказал, что сначала президент Франции Саркози встретился с принцем Катара, а потом была дана установка Платини пролоббировать идею проведения ЧМ-2022 именно в Катаре.



– Интересно… Но я действительно об этом ничего не знал.



– Теперь можно предположить, что США мстят Блаттеру и Платини и пытаются оспорить решение по Катару?



– Если слова Блаттера соответствуют действительности, Зепп приобрел врагов в лице американцев. Но это только один из кирпичиков в этом противостоянии. Вспомните письмо американских конгрессменов после событий на Украине – в Донбассе и Крыму. Американцы потребовали отобрать чемпионат мира у России. Но Блаттер им жестко ответил, что никакого пересмотра результатов голосования не будет. Конечно, это обидело ведущих политиков США. Для американцев Блаттер стал нежелательным человеком, – сказал Колосков.