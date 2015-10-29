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    Колосков: «Ответ Блаттера обидел ведущих политиков США»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно слов отстраненного президента ФИФА Йозефа Блаттера о том, что изначально хозяином ЧМ-2022 виделись США, а не Катар. По словам функционера, нет никаких оснований для того, чтобы отбирать чемпионат мира у России.

    – Вы знали об этом?

    – Нет. Для меня это новость.

    – Так вот Блаттер рассказал, что сначала президент Франции Саркози встретился с принцем Катара, а потом была дана установка Платини пролоббировать идею проведения ЧМ-2022 именно в Катаре.

    – Интересно… Но я действительно об этом ничего не знал.

    – Теперь можно предположить, что США мстят Блаттеру и Платини и пытаются оспорить решение по Катару?

    – Если слова Блаттера соответствуют действительности, Зепп приобрел врагов в лице американцев. Но это только один из кирпичиков в этом противостоянии. Вспомните письмо американских конгрессменов после событий на Украине – в Донбассе и Крыму. Американцы потребовали отобрать чемпионат мира у России. Но Блаттер им жестко ответил, что никакого пересмотра результатов голосования не будет. Конечно, это обидело ведущих политиков США. Для американцев Блаттер стал нежелательным человеком, – сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2015 08:27
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    Комментарии (4)
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    Alex3920486
    1446106360
    Пиндосы везде свой нос суют, хлопнуть бы разок по этой носяре....!!
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    Alex3920486
    1446106415
    Зепп, крутой чувак...но и он ни чего не может поделать.
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    Витус Беринг
    1446111617
    Пиндосам осталось только сортир у меня вымыть, а так они уже везде нос совали.
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    ologreds
    1694996906
    numo446850
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