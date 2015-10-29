Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Аллегри: «Мы не справлялись с давлением со стороны «Сассуоло»

    Аллегри: «Мы не справлялись с давлением со стороны «Сассуоло»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от матча десятого тура итальянской Серии А против «Сассуоло» (0:1). По словам специалиста, его команда проиграла из-за стандарта, который не должна была дарить сопернику.

    «Очень обидно за то, как мы провели этот матч. Мы слишком агрессивно реагировали в некоторых моментах, нарушали правила и дарили сопернику стандарты. Мы не справлялись с давлением со стороны «Сассуоло».

    При победах и проигрышах все решают детали. Мы проиграли из-за стандарта, который не должны были дарить сопернику. Позже мы заработали удаление, что говорит о том, что игроки действовали недостаточно ответственно. Серия А – очень сложный чемпионат, чтобы побеждать, нужно выкладываться полностью в каждом матче», – сказал Аллегри.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2015 06:59
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996906
    numo446842
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+