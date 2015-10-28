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    Кубок России. «Кубань» выбила «Спартак»

    «Кубань» в 1/8 финала Кубка России выбила московский «Спартак». Матч, который проходил в Краснодаре, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету Лоренцо Мельгарехо.

    Кубок России. 1/8 финала

    Кубань – Спартак – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Мельгарехо, 34.

    Кубань: Беленов, Клещенко, Манолев, Армаш, Бугаев, Якуба (Каретник, 81), Мельгарехо, Рабиу, Ткачев С. (Аршавин, 77), Хубулов (Тлисов, 88), Бальде.

    Спартак: Ребров, Комбаров К., Боккети, Гранат, Комбаров Д., Глушаков, Леонтьев (Зуев, 46), Попов, Озбилиз (Бакаев, 65), Промес, Давыдов.

    Предупреждения: Комбаров Д., 55; Хубулов, 76; Бакаев, 79; Зуев, 84; Беленов, 85; Рабиу, 88;

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 22:20
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    Комментарии (17)
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    k611
    1446060890
    Кубань кроме Спартака в чемпионате никого обыграть не может. Непонятно, то ли Кубань только со Спартаком играть может, то ли Спартак с Кубанью играет так слабо. Такое ощущение что Спартак где-то рядом с Кубанью, на месте так 13 или 15. Вообще игра не отражает разрыв в положении команд. По уму красно-белые с командой балансирующей практически рядом с зоной вылета, проблем не должны испытывать. Кубок России не могут взять со времён Романцева, позорники что тут скажешь.
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    GM
    1446061054
    Мяско опять силы на чемпионат копит? Также, как в прошлом году, как в позапрошлом... :)
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    Клим Чугункин.
    1446061776
    Ждал сенсации и нихрена не дождался.
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    TRELL
    1446062831
    Уровень совсем разный! Жаль только Тосно, смотрелись хорошо.
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    Дима1960
    1446063816
    дима1960 По-моему спартак не угадал с тренером
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    nitto
    1446064124
    Видимо Спартаку не видать и в следующем году трофея.
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    JendosParavoz
    1446064809
    ага, типа не нужен..
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    slavutiq70
    1446065516
    Как не печально в Спартаке сейчас нет не тренера ,не игроков разве что Промес
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    Диктор
    1446093373
    Спасибо всем болельщикам за теплые слова,чувствуется футбольная солидарность и ваше личное воспитание.
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    ologreds
    1694996908
    numo446796
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