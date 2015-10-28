Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кубок России. ЦСКА дожал «Урал» и вышел в четвертьфинал

    Московский ЦСКА с трудом обыграл «Урал» в 1/8 финала Кубка России. Счет открыл армеец Панченко в начале второго тайма, но затем Подберезкин восстановил статус-кво. Поединок тянулся к дополнительному времени, но за четыре минуты до конца основного времени победу хозяевам принес Тошич – 2:1.

    В четвертьфинале ЦСКА встретится с «Уфой».

    Кубок России. 1/8 финала

    ЦСКА – Урал – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Панченко, 48; 1:1 – Подберезкин, 78; 2:1 – Тошич, 86.

    ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Васин, А. Березуцкий, Набабкин, Цауня (Вернблум, 69), Головин (Дзагоев, 73), Тошич, Б. Натхо (Муса, 88), Миланов, Панченко.

    Урал: Арапов, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Фидлер, Сапета, Бурмистров (Манучарян, 59), Ерохин (Страндберг, 34), Асеведо (Ярошенко, 70), Подберезкин, Кулаков.

    Предупреждения: Асеведо, 68.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2015 21:20
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    CSKA №1
    1446056624
    Молодцы!!!
    Ответить
    CSKA №1
    1446056645
    Вперед!!!За очередным кубком!!!
    Ответить
    CSKA №1
    1446057939
    ЦСКА-Чемпион!!!
    Ответить
    Zeff
    1446060710
    ЦСКА давно уже разучился играть. То дожимает, то выдавливает.
    Ответить
    JendosParavoz
    1446064883
    дожал?? сказался класс!
    Ответить
    HardPony
    1446069511
    золотой дубль цска в этом сезоне господа.
    Ответить
    ologreds
    1694996909
    numo446795
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+