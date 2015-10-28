Кубок России. ЦСКА дожал «Урал» и вышел в четвертьфинал

Московский ЦСКА с трудом обыграл «Урал» в 1/8 финала Кубка России. Счет открыл армеец Панченко в начале второго тайма, но затем Подберезкин восстановил статус-кво. Поединок тянулся к дополнительному времени, но за четыре минуты до конца основного времени победу хозяевам принес Тошич – 2:1.

В четвертьфинале ЦСКА встретится с «Уфой».

Кубок России. 1/8 финала

ЦСКА – Урал – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Панченко, 48; 1:1 – Подберезкин, 78; 2:1 – Тошич, 86.

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Васин, А. Березуцкий, Набабкин, Цауня (Вернблум, 69), Головин (Дзагоев, 73), Тошич, Б. Натхо (Муса, 88), Миланов, Панченко.

Урал: Арапов, Данцев, Мартынович, Фонтанельо, Фидлер, Сапета, Бурмистров (Манучарян, 59), Ерохин (Страндберг, 34), Асеведо (Ярошенко, 70), Подберезкин, Кулаков.

Предупреждения: Асеведо, 68.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

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