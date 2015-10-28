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    Кубок России. «Зенит» разгромил «Тосно»

    «Зенит» в 1/8 финала Кубка России разгромил на своем поле «Тосно». Петербугский клуб решил все вопросы уже в первом тайме, забив пять мячей, дублями в это встрече отметились Артем Дзюба и Аксель Витсель.

    В четверьфинале «Зенит» встретится с победителем пары «Кубань» – «Спартак».

    Кубок России. 1/8 финала

    Зенит – Тосно – 5:0 (5:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Дзюба, 10; 2:0 – Витсель, 18; 3:0 – Витсель, 37; 4:0 – Дзюба, 39; 5:0 – Рязанцев, 44.

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель (Долгов, 56), Рязанцев, Дзюба (Андреев, 62), Халк (Ткачук, 20).

    Тосно: Кобозев, Тетрашвили, Тимошин, Смирнов, Аравин, Причиненко, Чиркин, Голышев (Бочков, 71), Мухаметшин, Астафьев (Ильин, 64), Лаптев (Михалев, 81).

    Предупреждения: Ломбертс, 65; Причиненко, 76; Тетрашвили, 83; Нету, 85; Смирнов, 85.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2015 20:45
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    Комментарии (7)
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    CSKA №1
    1446057142
    Газпром не пожалел денег,даже разгром оплатили!!!ЛИХО!!!
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    tims
    1446058084
    Историческая победа великого "Сенита". Уряяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!
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    Дима1960
    1446065056
    Дима1960С победой "Зенит"!
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    ologreds
    1694996908
    numo446794
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