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    Зимой «Реал» может отдать Черышева в аренду

    Полузащитник «Реала» Денис Черышев может быть отдан в аренду во время зимнего трансферного окна.

    Сообщается, что следующим местом работы Черышева станет «Вильярреал», где россиянин выступал в прошлом сезоне. Также в качестве претендента на игрока называют «Валенсию».

    Перейдя в мадридский клуб, Черышев стал редко появляться на поле: в нынешнем сезоне он по одному разу выходил на замену в концовках матчей в Примере и в Лиге чемпионов.

    В прошлом сезоне футболист сыграл 40 матчей за «Вильярреал» и отметился в этих поединках семью голами и десятью результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2015 20:17
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    Комментарии (3)
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    RMden
    1445972773
    Нехер ему в Реале делать!!!!! Загубят!!!
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    Petrak86
    1446007489
    ну не его это уровень, сразу было понятно. За Вильярреал хорошо играл, пусть там и дальше играет. Хотя и Валенсия хороший вариант
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    ologreds
    1694996914
    numo446713
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