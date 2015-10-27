Зимой «Реал» может отдать Черышева в аренду

Полузащитник «Реала» Денис Черышев может быть отдан в аренду во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что следующим местом работы Черышева станет «Вильярреал», где россиянин выступал в прошлом сезоне. Также в качестве претендента на игрока называют «Валенсию».

Перейдя в мадридский клуб, Черышев стал редко появляться на поле: в нынешнем сезоне он по одному разу выходил на замену в концовках матчей в Примере и в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне футболист сыграл 40 матчей за «Вильярреал» и отметился в этих поединках семью голами и десятью результативными передачами.