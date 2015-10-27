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    Смоллинг пытается подражать Видичу и Фердинанду

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг сообщил, что пытается подражать бывшим футболистам «красных дьяволов» Неманье Видичу и Рио Фердинанду.

    «Я многому научился у Видича и Фердинанда. У меня была возможность тренироваться с ними и наблюдать за их игрой. Я пытаюсь быть таким же важным для команды, какими были Видич и Фердинанд«, – сказал футболист.

    Также 25-летний футболист поделился мнением о словах нападающего команды Уэйна Руни о том, что он входит в тройку лучших защитников мира.

    – Конечно, приятно, когда тебя хвалят такие игроки, как Руни. Хочу доказать, что это не просто слова. Уэйн показывает мне свое доверие, постараюсь его оправдать.

    Источник: Goal.com

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    27.10.2015 18:16
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    Комментарии (2)
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    джон базелон
    1445972533
    В тройку входит Смолинг???пхахаха!!!!!!!!!
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    ologreds
    1694996915
    numo446699
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