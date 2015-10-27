Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Газизов: «При системе «осень-весна» неудобно вести трансферную политику»

    Газизов: «При системе «осень-весна» неудобно вести трансферную политику»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением относительно того, какая система календаря больше подходит российскому футболу. По словам функционера, система «осень-весна» создает непростую ситуацию для команд из второй восьмерки РФПЛ.

    «Когда команда ведет борьбу за выживание, то неудобно вести трансферную политику. Зимний перерыв получается небольшим, и это создает проблемы. Можно собрать хороший состав, но не успеть выправить ситуацию. И тогда со всеми приобретениями ты попадаешь в низшую лигу. Раньше было проще: после завершения чемпионата у тебя было три месяца спокойной работы до начала следующего.

    Что касается преимуществ системы «осень-весна», то каких-то плюсов я сразу не назову, для этого ситуацию надо тщательно анализировать», – сказал Газизов.

    Ранее своим мнением поделился президент «Урала» Григорий Иванов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2015 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996915
    numo446690
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+