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    Строотман приступил к беговым упражнениям

    Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман приступил к беговым упражнениям после серьезной травмы. Как отмечает пресс-служба клуба, восстановление голландского футболиста после артроскопической операции на крестообразной связке колена проходит в соответствии с намеченным планом. Сейчас Строотман проходит физиотерапевтические процедуры и занимается в тренажерном зале.

    Напомним, что игрок пытался пройти предсезонную подготовку с клубом, однако неприятные ощущения в колене вынудили его повторно обратиться к врачам. Ожидается, что срок его восстановления составит не менее половины сезона.

    Источник: ФК «Рома»

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    27.10.2015 11:11
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