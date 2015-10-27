Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман приступил к беговым упражнениям после серьезной травмы. Как отмечает пресс-служба клуба, восстановление голландского футболиста после артроскопической операции на крестообразной связке колена проходит в соответствии с намеченным планом. Сейчас Строотман проходит физиотерапевтические процедуры и занимается в тренажерном зале.

Напомним, что игрок пытался пройти предсезонную подготовку с клубом, однако неприятные ощущения в колене вынудили его повторно обратиться к врачам. Ожидается, что срок его восстановления составит не менее половины сезона.