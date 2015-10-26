ФНЛ. Победы «Арсенала» и «Факела», быстрый хет-трик Маслова

В матче 18 тура ФНЛ «Арсенал» разгромил «Спартак-2» - 4:1. Счет открыли туляки усилиями Кутьина, на что гости ответили точным ударом Кутина. Судьбу встречи решил Маслов, оформивший хет-трик в течение шести минут.

В другой встрече тура «Факел» обыграл «Зенит-2».

Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак-2 (Москва) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Кутьин, 11; 1:1 – Кутин 63; 2:1 – Маслов, 65; 3:1 – Маслов, 67; 4:1 – Маслов, 71.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Бирюков, 31; 1:1 – Богаев, 53; 1:2 – Альшин, 54; 1:3 – Альшин, 65; 1:4 – Касьян; 2:4 - Иванов, 84.

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