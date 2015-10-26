Аршавин: «О сборной уже не думаю»

Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин признался, что не видит себя в составе сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Считаю, что если вдруг буду играть на домашнем чемпионате мира в 2018 году, то уровень сборной России окажется слабым. Я уже отыграл свое, мне 34 года. Еще пару лет смогу продержаться в клубе РФПЛ, а о сборной уже не думаю. Как только почувствую, что силы на исходе, завершу карьеру. Конечно, в ФНЛ я могу поиграть и до пятидесяти лет, но кому это нужно? А сборную страны должны усилить молодые ребята. Надеюсь, что для нас выросла достойная смена», – передает слова Аршавина «Столица С».