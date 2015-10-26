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    Аршавин: «О сборной уже не думаю»

    Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин признался, что не видит себя в составе сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

    «Считаю, что если вдруг буду играть на домашнем чемпионате мира в 2018 году, то уровень сборной России окажется слабым. Я уже отыграл свое, мне 34 года. Еще пару лет смогу продержаться в клубе РФПЛ, а о сборной уже не думаю. Как только почувствую, что силы на исходе, завершу карьеру. Конечно, в ФНЛ я могу поиграть и до пятидесяти лет, но кому это нужно? А сборную страны должны усилить молодые ребята. Надеюсь, что для нас выросла достойная смена», – передает слова Аршавина «Столица С».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2015 13:53
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    Комментарии (5)
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    Zeff
    1445860268
    Арсенал погубил игрока и еше наш лысый депутатишко.
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    Рулон Обоев
    1445860701
    Думал, что он сдох уже
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    Ubuntu
    1445865138
    Со сборной пора было завязывать ещё в 2012м, причём до Евро
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    vitaliy777
    1445871375
    Чипсоед заговорил....!!! 2 года в РФПЛ? Два года назад надо было его на подходе к стадиону расстрелять и забыть как страшный сон.
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    ologreds
    1694996924
    numo446548
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