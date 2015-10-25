«Ювентус» – «Аталанта». Онлайн-трансляция

Отступать чемпионам Италии дальше некуда. «Ювентусу» пора побеждать и делать это как можно скорее. Как бы не объяснял Массимилиано Аллегри неудачи своей команды в Серии А, так долго продолжаться не может. По своему потенциалу, составу, финансовым возможносятм и многим другим факторам туринцы во многом раз превосходят большинство своих соперников по чемпионату. Вот только на футбольном поле в нышнем сезоне далеко не всегда удается доказать собственное превосходство. Вот и сейчас выглядят явными фаворитами черно-белые, но как выйдет на самом деле покажет только интригующая игра в Турине на стадионе «Ювентус».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру «Ювентус» – «Аталанта». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.