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    «Ювентус» – «Аталанта». Онлайн-трансляция

    Отступать чемпионам Италии дальше некуда. «Ювентусу» пора побеждать и делать это как можно скорее. Как бы не объяснял Массимилиано Аллегри неудачи своей команды в Серии А, так долго продолжаться не может. По своему потенциалу, составу, финансовым возможносятм и многим другим факторам туринцы во многом раз превосходят большинство своих соперников по чемпионату. Вот только на футбольном поле в нышнем сезоне далеко не всегда удается доказать собственное превосходство. Вот и сейчас выглядят явными фаворитами черно-белые, но как выйдет на самом деле покажет только интригующая игра в Турине на стадионе «Ювентус».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть игру «Ювентус» – «Аталанта». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 14:06
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