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    Васкес поблагодарил Бенитеса за игровое время

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес высказался относительно матча 9-го тура испанской Примеры против «Сельты» (3:1). По словам 24-летнего футболиста, «сливочные» должны быть довольны победой над соперником.

    «В конце пришлось нелегко, поскольку до этого играли в среду. Мы испытывали большее утомление в сравнении с соперником. Надо отдать должное «Сельте». Они старались оказывать на нас давление до самого конца матча.

    Выступления за «Реал» – настоящий повод для гордости. Ты должен полностью отдаваться в каждом матче. Я рад, что получаю игровое время, – сказал хавбек.

    Источник: ФК «Реал»

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    25.10.2015 12:26
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