Хуанде Рамос может возглавить «Реал Сосьедад»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Хуанде Рамос может стать новым рулевым «Реал Сосьедада». В клубе из Сан-Себастьяна специалист готов сменить Дэвида Мойеса, под руководством которого испанская команда занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.

Стоит отметить, что Рамос уже достиг с «Реал Сосьедадом» устной договоренности. Ранее специалист уже работал в Испаннии, тренируя «Реал Мадрид». Кроме того, наставник успел попробовать свои силы в «Тоттенхэме» и ЦСКА. Последним местом его работы был украинский «Днепр».