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    Хуанде Рамос может возглавить «Реал Сосьедад»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Хуанде Рамос может стать новым рулевым «Реал Сосьедада». В клубе из Сан-Себастьяна специалист готов сменить Дэвида Мойеса, под руководством которого испанская команда занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.

    Стоит отметить, что Рамос уже достиг с «Реал Сосьедадом» устной договоренности. Ранее специалист уже работал в Испаннии, тренируя «Реал Мадрид». Кроме того, наставник успел попробовать свои силы в «Тоттенхэме» и ЦСКА. Последним местом его работы был украинский «Днепр».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2015 15:53
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    Комментарии (2)
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    Недовольный
    1445696507
    "Кроме того, наставник успел попробовать свои силы в "Тоттенхэмоме" и ЦСКА"ау редакторы,че это за клуб то такой Тоттенхэмоме???)))))
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    ologreds
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