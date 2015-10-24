Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Скрипченко: «После второго гола чувствовали себя спокойно»

    Скрипченко: «После второго гола чувствовали себя спокойно»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал результат матча с «Амкаром», в котором его команда обыграла соперника со счетом 3:1.

    «Уральское дерби, эмоциональная игра, очень хотелось одержать победу. На первый тайм была установка сыграть в агрессивной манере, сразу накрывать их на своей половине. Мы очень хорошо с этим справились.

    Что касается второго тайма, то это вопрос психологии. В начале отдали инициативу, отсюда пропущенный мяч. Ребята после матча сами на это сделали акцент. Хорошо, что удалось использовать стандартные положения. После второго гола мы уже чувствовали себя спокойно и довели встречу до победы», – приводит слова Скрипченко корреспондент «Бомбардир.ру» Павел Зорапетян.

    Также Скрипченко не согласился с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым, который считает, что «Урал» ничего не создал у ворот соперника сегодня.

    «Я конечно уважаю своего коллегу, но не разделяю его точку зрения. Мы полностью владели инициативой в матче, за исключением первых 15 минут во втором тайме», – добавил Скрипченко.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996935
    numo446353
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+