Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Гаджиев: «Два стандарта определили результат матча с «Уралом»

    Гаджиев: «Два стандарта определили результат матча с «Уралом»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от екатеринбургского «Урала» (1:3) в матче 13-го тура Премьер-лиги остался доволен действиями своих защитников.

    «Два стандарта определили результат. «Амкар», если брать в целом, сыграл в свою силу. В обороне играли относительно неплохо, пропустили три гола. «Урал» ничего особенного не создавал. А в концовке агония пошла, появились дыры в обороне. Занев провел неплохой матч на позиции центрального защитника, хоть и никогда там не играл. Обидно, что из-за травм вылетели ряд защитников», – приводит слова наставника пермяков корреспондент «Бомбардира» Павел Зорапетян.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996935
    numo446351
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+