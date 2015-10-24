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    • АПЛ. «Челси» вновь проиграл, Рондон принес победу «Вест Бромвичу»

    АПЛ. «Челси» вновь проиграл, Рондон принес победу «Вест Бромвичу»

    В матче 10-го тура АПЛ «Суонси» добился минимальной победы над «Астон Виллой» – 1:2. Интересно, что в составе обех команд голами отметились братья Айю.

    Благодаря голу Варди «Лестер» одержал победу над «Кристал Пэлас» – 1:0. Стараниями экс-игрока «Зенита» Саломона Рондона «Вест Бромвич» сумел завоевать три очка в игре с «Норвичем». «Уотфорд» праздновал успех в гостях у «Стока» – 2:0. А «Челси» в очередной раз проиграл: на этот раз «Вест Хэму».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Астон Вилла – Суонси – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Айю, 62; 1:1 – Сигурдссон, 68; 1:2 – Айю, 87.

    Лестер – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Варди, 59.

    Норвич – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Рондон, 46.

    Сток – Уотфорд – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дини, 43; 0:2 – Абди, 69.

    Вест Хэм – Челси – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сарате, 50; 1:1 – Кэйхилл, 56; 2:1 – Кэролл, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 19:15
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    Комментарии (2)
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    ЦСКА 2015-2016
    1445707440
    ну что же сними случилось ох ЧЕЛСИ
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    ologreds
    1694996937
    numo446331
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