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    «Урал» – «Амкар». Онлайн-трансляция

    «Урал» продолжает демонстрировать агрессивный и результативный футбол, поразив ворота соперников в одиннадцати из двенадцати проведенных матчей. По забитым голам подопечные Вадима Скрипченко уступают только первой тройке команд чемпионата.«Амкар» же не раз доказывал, что в любом состоянии может доставить проблемы всем соперникам. Выездная ничья с «Зенитом» говорит сама за себя. Пермяки свои очки исправно набирают и находятся на комфортном расстоянии от зоны вылета. Статус дерби обязывает соперников играть только на победу.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Амкар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 12:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 11:03
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    Комментарии (2)
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    RMden
    1445681432
    Две равные команды.
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    ologreds
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