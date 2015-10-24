«Урал» – «Амкар». Онлайн-трансляция

«Урал» продолжает демонстрировать агрессивный и результативный футбол, поразив ворота соперников в одиннадцати из двенадцати проведенных матчей. По забитым голам подопечные Вадима Скрипченко уступают только первой тройке команд чемпионата.«Амкар» же не раз доказывал, что в любом состоянии может доставить проблемы всем соперникам. Выездная ничья с «Зенитом» говорит сама за себя. Пермяки свои очки исправно набирают и находятся на комфортном расстоянии от зоны вылета. Статус дерби обязывает соперников играть только на победу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Урал» – «Амкар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 12:00, не пропустите!