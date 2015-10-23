Рахимов: «Дисквалификация Тошича нашу задачу не облегчает»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не считает, что отсутствие полузащитника ЦСКА Зорана Тошича как-то облегчит задачу грозненской команды.

«Не думаю, что его дисквалификация сильно облегчает нам задачу. Понятно, что Тошич – это один из тех футболистов, которые ведут игру ЦСКА, придают ей скорость. Он исполняет стандарты и сам хорошо завершает атаки. Качественный игрок. Но у армейцев есть другие классные исполнители.



Я думаю, что они выберут определенную тактику, под которую захотят нас подстроить. У армейцев это со многими командами получалось. Мы, естественно, должны что-то придумать со своей стороны», – поделился Рахимов.