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    • Рахимов: «Дисквалификация Тошича нашу задачу не облегчает»

    Рахимов: «Дисквалификация Тошича нашу задачу не облегчает»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не считает, что отсутствие полузащитника ЦСКА Зорана Тошича как-то облегчит задачу грозненской команды.

    «Не думаю, что его дисквалификация сильно облегчает нам задачу. Понятно, что Тошич – это один из тех футболистов, которые ведут игру ЦСКА, придают ей скорость. Он исполняет стандарты и сам хорошо завершает атаки. Качественный игрок. Но у армейцев есть другие классные исполнители.

    Я думаю, что они выберут определенную тактику, под которую захотят нас подстроить. У армейцев это со многими командами получалось. Мы, естественно, должны что-то придумать со своей стороны», – поделился Рахимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2015 12:07
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    Комментарии (5)
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    алекс88
    1445596025
    Придумайте не выходить на поле вообще
    Ответить
    Витус Беринг
    1445602640
    Вот тут то вам и звездец настанет.
    Ответить
    89388900185
    1445611937
    ТЕРЕК всервано победит
    Ответить
    ologreds
    1694996942
    numo446230
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