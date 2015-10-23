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    Берлускони разочарован работой Михайловича

    Президент «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал поражение своей команды в Кубка Берлускони от «Интера».

    «Мне сложно принять это поражение. Хотел, чтобы мы победили. Но мы сыграли просто ужасно.

    Будущее Михайловича? Сложно сказать, как все сложится. Вполне естественно, что я разочарован, ведь это турнир имени моего отца.

    Хотелось бы выиграть, но я воздержусь от дальнейших комментариев. Вы знаете, что победитель имеет право говорить, а проигравшему лучше помолчать», – рассказал Берлускони.

    Матч «Милана» и «Интера» в Кубке Берлускони завершился поражением команды Михайловича со счетом 0:1.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2015 11:53
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    Комментарии (2)
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    все по делу ИНТЕР сейчас сильнее Милана форза ИНТЕР
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