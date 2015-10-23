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    Тигиев: «Роль Халка в «Зените» феноменальна»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев ждет наибольшей опасности в предстоящем матче с «Зенитом» от бразильского форварда Халка.

    «На что «Зенит» способен, убедительно показала встреча с «Лионом». Сильной командой, с мастерами высочайшего уровня. А вот почему команда Виллаш-Боаша часто теряет очки… Допускаю, что на чемпиона все у нас настраиваются по-особому. Что позволяет иногда прыгать выше головы.

    Посмотрим, что придумает тренерский штаб. Ведь сдержать Халка – значит, очень сильно повысить свои шансы на положительный результат. Его роль сейчас в «Зените» феноменальна.

    Гол бразильца «Лиону»? На мой взгляд, активно останавливать Халка стоило раньше. А не ждать пока он окажется в позиции, откуда легче забить. Было же очевидно – нападающий ускоряется по центру в свободную зону, выпускать его на ударную позицию никак было нельзя. Окажись я в той ситуации, сфолил бы на Халке, как только бы он стал ускоряться от центрального круга», – рассказал Тигиев.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Анжи» состоится в субботу, 24 октября, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.10.2015 10:14
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