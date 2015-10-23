Карадениз: «Для выезда результат хороший, но нужно было брать три очка»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз считает, что ничейный результат в выездном матче с «Ливерпулем» не является максимальным результатом, который могли достичь казанцы.

«Рубин» – большой клуб, мы много раз играли против сильных европейских команд, даже более сильных, чем этот. Но, конечно, здесь аура особая, от игры на таком стадионе получаешь удовольствие. Стычка с Лалланой во втором тайме? Такое бывает в футболе, ничего особенного.

Капитанская повязка для Владимира Дядюна? Я не мог прямо пойти к воротам из середины поля и надеть повязку на руку Рыжикову, судья мог наказать за это. После меня повязка должна была перейти нашему вратарю, Дядюн, наверное, тоже хотел передать ее Рыжикову, но просто не было момента в игре для этого.

Доволен ли я результатом матча? Здесь тяжело, можно сказать, что для выезда результат хороший, но нужно было брать три очка», – признался футболист.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» – «Рубин» завершился со счетом 1:1.