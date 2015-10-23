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    • Карадениз: «Для выезда результат хороший, но нужно было брать три очка»

    Карадениз: «Для выезда результат хороший, но нужно было брать три очка»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз считает, что ничейный результат в выездном матче с «Ливерпулем» не является максимальным результатом, который могли достичь казанцы.

    «Рубин» – большой клуб, мы много раз играли против сильных европейских команд, даже более сильных, чем этот. Но, конечно, здесь аура особая, от игры на таком стадионе получаешь удовольствие. Стычка с Лалланой во втором тайме? Такое бывает в футболе, ничего особенного.

    Капитанская повязка для Владимира Дядюна? Я не мог прямо пойти к воротам из середины поля и надеть повязку на руку Рыжикову, судья мог наказать за это. После меня повязка должна была перейти нашему вратарю, Дядюн, наверное, тоже хотел передать ее Рыжикову, но просто не было момента в игре для этого.

    Доволен ли я результатом матча? Здесь тяжело, можно сказать, что для выезда результат хороший, но нужно было брать три очка», – признался футболист.

    Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» – «Рубин» завершился со счетом 1:1.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.10.2015 09:01
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1445587218
    Карадениз - мужик, уважуха.
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    SekatoR
    1445589961
    3 очка???? Во втором тайме даже к воротам не подходили, Отсоси рыжекову что 4-5 не пустил
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    ologreds
    1694996944
    numo446211
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