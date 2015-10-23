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    Чалый: «Я не родственник Клоппу, чтобы делать подарки»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый остался доволен результатом матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Ливерпуля».

    «Испортил дебют Клоппа? Я же ему не родственник, чтобы делать подарки. Он обыкновенный тренер, как и я, который вышел против моей команды. Ну это его праздник.

    Отсутствие Билялетдинова? Тренер не должен оправдываться за свои решения о составе. Это мое решение.

    У нас очень прекрасный стадион построен, и для «Ливерпуля» наш стадион не будет откровением. Ответная игра все расставит по своим местам», – сказал Чалый.

    Напомним, матч «Ливерпуль» – «Рубин» завершился со счетом 1:1.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    23.10.2015 06:17
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