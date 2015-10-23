Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Лига Европы. «Рапид» снова побеждает, «Вильярреал» громит белорусов

    Лига Европы. «Рапид» снова побеждает, «Вильярреал» громит белорусов

    Венский «Рапид» одержал третью победу в Лиге Европы. Сегодня австрийская команда обыграла чешскую «Викторию» – 3:1. В другом матче группы Е «Вильярреал» разгромил минское «Динамо» – 4:0.

    Лига Европы. Группа Е. 3-й тур

    Рапид (Австрия) – Виктория (Чехия) – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дуриш, 12; 1:1 – Хофманн, 34; 2:1 – Шауб, 52; 3:1 – Пецос, 67; 3:2 – Грошовски, 76.

    Вильяреал (Испания) – Динамо (Минск, Белоруссия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бакамбу, 17; 2:0 – Бакамбу, 32; 3:0 – Сольдадо, 61; 4:0 – Байли, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2015 00:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996946
    numo446190
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+