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    Тухель: «Уважаю «Габалу», это хорошая команда»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результат матча с «Габалой» (3:1) в рамках Лиги Европы.

    «Есть несколько объяснений неудачного старта матча. Мы потеряли бдительность, после чего соперник провел быстрые атаки. Потом пришли в себя, зная, что будем играть уверенно. Мы были фаворитами матча и хотели улучить свое место в турнирной таблице.

    Если на старте соперник забил бы первым, то нам было бы плохо. Ведь трибуны поддерживали хозяев. Уважаю «Габалу», это хорошая команда. В их составе никого не хочу отмечать. Хороший тренер, и хорошие футболисты. Особенно фланговые, к примеру, Додо», – заявил Тухель.

    Источник: Azerisport.com

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    22.10.2015 21:17
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