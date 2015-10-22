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    Киевскому «Динамо» грозит исключение из Лиги чемпионов

    Киевское «Динамо» ждет наказание за инцидент, произошедший на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:0). Вчера в английской прессе появилось видео, на котором группа болельщиков украинского клуба нападает на темнокожих зрителей встречи.

    На основании отчета FARE (Football Against Racism in Europe) УЕФА уже начал расследование. Как сообщает Tribuna.com, киевляне могут понести максимальное наказание – исключение из этого розыгрыша Лиги чемпионов. Это связано с тем, что к «Динамо» уже были применены меры за проявление неонацизма на матчах с «Бордо» и «Эвертоном».

    Также существует вариант, при котором украинский клуб проведет один или несколько матчей без зрителей, если руководство киевского «Динамо» признает факт нарушения и принесет извинения. Впрочем, более вероятное наказание – снятие очков.

    Источник: ua.tribuna

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    22.10.2015 10:59
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    Комментарии (17)
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    Igreks
    1445503333
    Ого. Козломордые злорадствуют )))
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    borsch123
    1445505430
    Крышу сорвало у людей с этими революшенами чёртовыми.
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    астраханец
    1445508022
    Где можно посмотреть это видео?
    Ответить
    kulikaff
    1445508110
    Везёт же людям! В прессе могут видео посмотреть.
    Ответить
    LondonStamford
    1445509456
    Повезёт Челси с выходом из группы в таком случае. Остаётся только один вопрос: останется ли Жозе в Челси?!
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    skoda2425
    1445509989
    ух ты, даже про Limp Bizkit уже новости тут пишут, а о гастрольном графике Аллы Пугачевой на 2016-й год словцо не замолвите? интересно всё-таки, хыхы ну ладно ладно, шучу, меня Rammstein с Korn интересуют) напишите как дела у их барабанщиков))
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    НскМужик
    1445512334
    100% не исключат, такого вообще на практике никогда не было. Матч без трибун и штраф.
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    vanesss1981
    1445526437
    Ага, как же, признаются они, отмажутся или свалят понятно на кого!
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    Axidan
    1445534602
    признать вину своих фанатов-..удаков и играть при пустых трибунах. лучший вариант. на поле свою игру надо доказывать старанием футболистов, а не болельщиков.
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    ologreds
    1694996949
    numo446112
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