Лига чемпионов. ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

В матче третьего тура Лиги чемпионов ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью. Счет в игре открыли армейцы: Думбия добил мяч в ворота после того, как Еременко не реализовал пенальти. На 65-ой минуте Марсьяль восстановил равновесие, которое продержалось до финального свистка.

Напомним, в этой группе также выступают «Вольфсбург» и ПСВ.

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Думбия, 15; 1:1 – Марсьяль, 65.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 41), Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев (Цауня, 86), Еременко (Панченко, 83), Муса, Думбия.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Рохо (Блинд, 64), Швайнштайгер (Феллаини, 66), Шнейдерлин, Лингард (Депай, 79), Эррера, Марсьяль, Руни.

Предупреждения: Эррера, 80; Феллаини, 90; Вернблум, 90.

Судья:Карлос Веласко Карбальо.

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