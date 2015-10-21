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Лига чемпионов. ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью

21 октября 2015, 23:36
34

В матче третьего тура Лиги чемпионов ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью. Счет в игре открыли армейцы: Думбия добил мяч в ворота после того, как Еременко не реализовал пенальти. На 65-ой минуте Марсьяль восстановил равновесие, которое продержалось до финального свистка.

Напомним, в этой группе также выступают «Вольфсбург» и ПСВ.

Лига чемпионов. Группа B. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Думбия, 15; 1:1 – Марсьяль, 65.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий (А. Березуцкий, 41), Щенников, Вернблум, Тошич, Дзагоев (Цауня, 86), Еременко (Панченко, 83), Муса, Думбия.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Рохо (Блинд, 64), Швайнштайгер (Феллаини, 66), Шнейдерлин, Лингард (Депай, 79), Эррера, Марсьяль, Руни.

Предупреждения: Эррера, 80; Феллаини, 90; Вернблум, 90.

Судья:Карлос Веласко Карбальо.

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Турнирные таблицы групп ЛЧ

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Манчестер Юнайтед ЦСКА
Комментарии (34)
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FKulagin
1445459899
Достойно! Не упали в грязь лицом! Все-таки это Юнайтед.. Красавцы!
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richi
1445459929
Обычный тухляк в исполнении ЦСКА. Как такое смотреть, не знаю.
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Вомбат
1445460072
Вчера просил коней сыграть достойно даже ценой поражения. Не прислушались кони. И были правы, так как у них наступил игровой спад. Сегодня даже у такого блеклого МЮ коням было не выиграть, просто не было сил, и они правильно сделали, что поставили автобус и зацепили очко.
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JI e x a
1445460412
ЦСКА спасибо! Но за гол обидно, могли и не пропустить.... Для тех, кто сейчас начнет поливать грязью ЦСКА, что они мол играли в австобус, хочется напомнить, на каком месте сейчас идет ЦСКА в ЧР, а также то, что ЦСКА этот сезон начинали на месяц раньше всех, и с боями пробивались в ЛЧ, а это, как ни крути, должно было рано или поздно сказаться на физической составляющей команды. Было видно, что сегодня в втором тайме уже просто не было сил бежать, почти ни у кого. Тем более, с такой скамейкой, и показывать такие результаты-это достойно. Поэтому, пусть игры сегодня яркой не показали, но шанс на выход из группы сохранили, плюс положили очки в копилку, что на фоне ничьей ПСЖ и Реала очень здорово.
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kostjan 58
1445460956
ну сыграли как смогли.очко зацепили.нормально...
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GM
1445460999
Перед игрой слушал рабио "Спорт" и прогнозы слушателей (и ведущих) на игру. Практически все ставили на проигрыш ЦСКА. А теперь читаешь комменты - ну как, как мы не порвали этот несчастный МЮ у которого один игрок стоит столько же, сколько весь бюджет армейцев на год? Не настроились, пАнимаешь, сыграли спустя рукава. Не послушались местных АНАЛитиГов.
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Ele13
1445461334
Достойный результат. Всё-таки сил не хватило для победы. Вольфсбург, конечно, теперь главный фаворит на выход из группы.
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немо
1445461392
Если бы выиграл ЦСКА - это было бы счастье, проиграли - было бы жаль, а так вполне достойно. Одно не понятно: почему такая слабая физическая подготовка у всей команды! В каком бы матче не играли всегда на концовку нет сил.
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CSKA Dzagoev
1445461620
Всё-таки сыграли неплохо. Необходимо играть вничью на Олд Траффорд и надеяться чтоб Вольфсбург не выиграл ПСВ или чтоб вничью сыграли. В общем все соперники сильные. Будем надеяться на лучшее.
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roman230582
1445462651
Жаль что упустили победу
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