Клопп: «Мы должны уважать «Рубин»

Главный тренер «Ливерпуля« Юрген Клопп рассказал о подготовке своей команды к матчу Лиги Европы против «Рубина«, который имеет для него большое значение. Эта игра будет первой домашней для немецкого специалиста.

«Трое игроков вернулись в общую группу. Тем, кто прооперировался, следует подождать. Старридж набирает форму и скоро будет выступать в стартовом составе.

«Ливерпуль» сейчас в непростой ситуации. Эта группа Лиги Европы – открытая, ничего в ней не ясно, и главное, что хотим – из нее выйти. «Рубин» не в лучшей ситуации в чемпионате России, но на прошлой неделе он выиграл важный для себя матч. Мы должны уважать соперника, казанцы отлично обороняются, и мы должны быть внимательны. Для нас Лига Европы – хороший путь, чтобы почувствовать уверенность.

Опыт игры с «Тоттенхэмом« считаю непростым, но хорошим. У нас было очень хорошее собрание после этого матча, мы его с пользой обсудили. Видим, например, что нам нужно эффективнее бороться за подборы. Но сейчас это будет совсем другая история.

Для меня это важный матч, потому что он – первый на «Энфилде». Хочу почувствовать его особенную атмосферу и постараться сделать ее еще эмоциональнее. Постараемся, чтобы этот день запомнился для всех», – сказал Клопп.

Напомним, что матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Ливерпуль» – «Рубин» состоится в четверг, 22 октября, в 22:05 по московскому времени.