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    Лига чемпионов. Смотреть онлайн

    Сегодня в Лиге чемпионов стартует 3-й тур группового этапа. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Валенсии, Порту, Киеве, Лондоне, Загребе, Борисове и Леверкузене.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    21:45 «Зенит» – «Лион»

    21:45 «Динамо» – «Челси»

    21:45 «Арсенал» – «Бавария»

    21:45 БАТЭ – «Барселона»

    21:45 «Байер» – «Рома»

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2015 21:07
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