Лига чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Лиге чемпионов стартует 3-й тур группового этапа. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Валенсии, Порту, Киеве, Лондоне, Загребе, Борисове и Леверкузене.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

21:45 «Зенит» – «Лион»

21:45 «Динамо» – «Челси»

21:45 «Арсенал» – «Бавария»

21:45 БАТЭ – «Барселона»

21:45 «Байер» – «Рома»