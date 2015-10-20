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    Рыков: «Команда поддерживает Гордеева»

    Защитник «Мордовии» Владимир Рыков признался, что все игроки команды поддерживают наставника Андрея Гордеева, отметив его человеческие качества.

    «Сложно проигрывать матчи, в которых выигрываешь. Обидно, но нужно пережить это. Чего-то не хватило в концовке. Проблемы с физикой? Нет. С этим у нас все нормально, силы есть. Сейчас не хочется говорить про работу арбитра. Мне кажется, что он нормально отработал. Николаев вообще лучший.

    У Андрея Львовича замечательные человеческие качества, он вызывает только положительные эмоции. Команда его всячески поддерживает. Тупика нет. Просто нужно сплотиться и постараться выкарабкаться из ямы, в которую попали. Вы же сами, наверное, сегодня видели, что не все потеряно для нас», – рассказал Рыков.

    Напомним, что «Мордовия» уступила в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги «Ростову» со счетом 2:3.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.10.2015 13:26
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