Рыков: «Команда поддерживает Гордеева»

Защитник «Мордовии» Владимир Рыков признался, что все игроки команды поддерживают наставника Андрея Гордеева, отметив его человеческие качества.

«Сложно проигрывать матчи, в которых выигрываешь. Обидно, но нужно пережить это. Чего-то не хватило в концовке. Проблемы с физикой? Нет. С этим у нас все нормально, силы есть. Сейчас не хочется говорить про работу арбитра. Мне кажется, что он нормально отработал. Николаев вообще лучший.

У Андрея Львовича замечательные человеческие качества, он вызывает только положительные эмоции. Команда его всячески поддерживает. Тупика нет. Просто нужно сплотиться и постараться выкарабкаться из ямы, в которую попали. Вы же сами, наверное, сегодня видели, что не все потеряно для нас», – рассказал Рыков.

Напомним, что «Мордовия» уступила в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги «Ростову» со счетом 2:3.