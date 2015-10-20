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    Гвардиоле скучно долго работать в одном клубе

    Действующий контракт главного тренера «Баварии» Хосепа Гвардиолы рассчитан до лета 2016 года. Пока нет четкого понимания, будет ли он продлен. Причем, сам испанский специалист не горит желанием продлевать его. В интервью британскому изданию The Mirror он охарактеризовал работу в одном клубе на протяжении длительного времени как «скучную».

    Напомним, что Гвардиола работает в «Баварии» с лета 2013 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» занимает первую строчку турнирной таблицы после 9 туров. Преимущество над «Боруссией» из Дортмунда, которая идет следом, составляет семь очков.

    Источник: Transfermarkt

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    20.10.2015 12:37
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