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    Йоканович: «Порту» – одна из лучших команд в Европе»

    Главный тренер «Маккаби« Славиша Йоканович рассчитывает в матче с «Порту» вернуть свою команду в победное русло.

    «Счастлив оказаться здесь, ведь игра на этом стадионе вызывает трепет. Мы извлекли уроки из поражений, и я чувствую, что прогресс есть.

    Однако нас ждет очень сложный поединок. Надеюсь, что результат будет лучше, чем в двух предыдущих встречах. Нужно реализовывать моменты, поскольку их у нас будет не так уж много.

    Мы пропускали быстрый гол в двух первых матчах. Следует избежать этого завтра. «Порту» – это одна из лучших команд в Европе. В нашей группе «драконы» находятся на пике формы. Мы готовы к битве. У нас есть шанс, и мы постараемся его использовать», – считает Йоканович.

    Матч «Порту» – «Маккаби» состоится во вторник, 20 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 07:56
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