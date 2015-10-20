Энрике: «Не ждем легкой игры с БАТЭ»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике призвал свою команду не расслабляться в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться на выезде с БАТЭ.
«Мы помним о победе БАТЭ над «Ромой« и не ждем легкой игры.
Мы выступаем в одной из самых сложных групп, поэтому не ждем легкой прогулки», – сказал Энрике.
Напомним, что матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник, 20-го октября, в 21:45 по московскому времени.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 октября 2015