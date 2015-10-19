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    У «Ростова» три потери перед матчем с «Мордовией»

    «Ростов» и «Мордовия» закроют 12-й тур Премьер-лиги в понедельник вечером. Обе команды испытывают финансовые проблемы, особенно это касается ростовчан.

    Вице-президент клуба Александр Шикунов успокоил болельщиков команды – ситуация тяжелая, но бунта из-за задержек нет. На поле в этом матче могут появиться все игроки «Ростова», кроме Тимофея Калачева, Максима Бордачева и Павла Могилевца, которые не выйдут на поле из-за проблем со здоровьем.

    Есть проблемы и у гостей – участие Янника Джало и Игоря Шитова в этом матче под вопросом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2015 08:37
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    Комментарии (6)
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    aviator117
    1445239400
    Посмотрим.
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    Сармат Ростов
    1445241403
    Ростов победит. Пора Спартачей подвинуть на привычные для них позиции!!!
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    vgarakh
    1445241878
    Удачи Ростову!!! Жаль, потери существенные.
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    Serjoga
    1445252779
    Без Калачева это уже другой Ростов! Тяжелая потеря!
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    ologreds
    1694996968
    numo445800
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