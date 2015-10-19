Мхитарян пропустит матч с «Габалой» из-за разногласий Азербайджана и Армении

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Генрих Мхитарян не сможет принять участия в матче 3-го тура Лиги Европы против «Габалы» из-за политических разногласий между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

«Мхитарян не полетит в Азербайджан на матч против «Габалы». Мы изучили эту ситуацию, и выяснили, что у Азербайджана и Армении политические разногласия из-за Нагорного Карабаха. С обеспечением безопасности Генриха есть проблемы, а мы должны заботиться о своих футболистах», – заявил Ватцке.

Напомним, у Мхитаряна возникли проблемы с получением азербайджанской визы из-за того, что он ранее посетил Нагорный Карабах, который не признает Азербайджан.