«Интер» – «Ювентус». Онлайн-трансляция

Выдав шикарную пятиматчевую серию из побед, «Интер» несколько сбавил обороты и пустил вперед «Фиорентину» и «Рому». Шанс вернуть себе пальму первенства подшефным Манчини представится в матче с действующим чемпионом – «Ювентусом». Туринцы пока являются серой тенью самих себя и лишь только пытаются отряхнуться от настигнувших в авангарде сезона неудач. Однако в матче с «нерадзурри» они обязательно устроят настоящее зрелище.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Интер» – «Ювентус». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45. Читать обязательно!