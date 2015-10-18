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    Слуцкий: «Регулярно играем в «Что? Где? Когда?»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий после посещения игры «Что? Где? Когда?» отметил, что накануне матча со сборной Черногории игроки национальной команды России смотрели выпуск программы.

    – Леонид Викторович, поздравляем вас с победой над Черногорией и выходом на Euro. Правда ли, что в преддверии этой встречи вы смотрели игру и спорили с братьями Березуцкими о том, играл ли Андрей Козлов когда-либо суперблиц?

    – Да, это действительно так, к нам еще Игорь Акинфеев присоединился.

    – Помогает настроиться на матч? Часто смотрите передачу с командой?

    – Стараемся смотреть, к тому же сами регулярно играем. Так что наблюдаем за вами уже не совсем как «чайники», а как любители. И прекрасно понимаем, что эмоции игроков сопоставимы с теми, что испытывают футболисты и тренеры. Пользуясь случаем, хочу пожелать команде знатоков победы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2015 07:14
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    Комментарии (5)
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    dzvinka
    1445156258
    да ну))) учитывая средний уровень интилекта футболистов... им только в это и играть.
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    OOOVVV.
    1445173816
    Молодцы,пусть играют и 0 в строке поражения имеют,Ни каждому тренера дано иметь такую Команду.
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    ologreds
    1694996973
    numo445697
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