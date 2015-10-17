РФПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»

В матче 12-го тура РФПЛ «Рубин» одолел «Уфу». На старте поединка Пурье вывел гостей вперед, однако благодаря дублю Кузьмина и голу Кисляка казанцы сумели набрать три очка.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Рубин (Казань) – Уфа (Уфа) – 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Пурье, 4; 1:1 – Кузьмин, 19; 2:1 – Кисляк, 65; 3:1 – Кузьмин, 77.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кверквелия, Кузьмин (Котуньо, 84), Камболов, Карадениз, Оздоев, Эдуардо (Билялетдинов, 85), Кисляк, Канунников, Портнягин (Девич, 80).

Уфа: Нарубин, Сухов, Верховцов, Кацалапов (Зинченко, 73), Семакин, Пауревич, Фомин, Стоцкий, Игбун (Галиулин, 59), Кротов, Пурье (Ханджич, 62).

Предупреждения: Ханджич, 76.

Судья: Владислав Безбородов

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