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    РФПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Уфой»

    В матче 12-го тура РФПЛ «Рубин» одолел «Уфу». На старте поединка Пурье вывел гостей вперед, однако благодаря дублю Кузьмина и голу Кисляка казанцы сумели набрать три очка.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Рубин (Казань) – Уфа (Уфа) – 3:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Пурье, 4; 1:1 – Кузьмин, 19; 2:1 – Кисляк, 65; 3:1 – Кузьмин, 77.

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Кверквелия, Кузьмин (Котуньо, 84), Камболов, Карадениз, Оздоев, Эдуардо (Билялетдинов, 85), Кисляк, Канунников, Портнягин (Девич, 80).

    Уфа: Нарубин, Сухов, Верховцов, Кацалапов (Зинченко, 73), Семакин, Пауревич, Фомин, Стоцкий, Игбун (Галиулин, 59), Кротов, Пурье (Ханджич, 62).

    Предупреждения: Ханджич, 76.

    Судья: Владислав Безбородов

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 20:51
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    Комментарии (4)
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    del Pero
    1445104950
    Браво Олег!Ну и ЛВС!)
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    185radon
    1445129928
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    Димон Алма-Ата
    1445134213
    Рубин с победой, если бы меньше ошибались счет был бы крупным, а так игра реально ожила, Чалый так держать
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    ologreds
    1694996975
    numo445666
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