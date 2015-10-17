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    • Тарханов: «В первую очередь «Урал» ищет молодых и перспективных»

    Тарханов: «В первую очередь «Урал» ищет молодых и перспективных»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов рассказал о планах команды на ближайшее зимнее трансферное окно.

    «Работа ведется ежедневно, мы хотели бы приобрести игрока в группу атаки. Также хотелось бы доукомплектоваться и в центре полузащиты. Ищем мы и футболистов на другие позиции, в первую очередь, молодых и перспективных, я плотно взаимодействую с селекционной группой, в том числе мы просматриваем и матчи ФНЛ.

    Рассчитываем ли мы продлить контракт с Асеведо? Сейчас идет только первая половина чемпионата, поэтому об этом говорить еще рано. Ближе к его окончанию президент клуба обсудит со всеми игроками – продлевать их контракты или прекратить сотрудничество.

    Ерохин? Он всегда был очень старательным. К тому же Ерохин всегда очень внимательно слушает тренера и выполняет его установки – будь то Тарханов, Гончаренко или Скрипченко. Речи об его уходе не ведется. На данный момент он – игрок «Урала», – заявил Тарханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 14:47
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