Тарханов: «В первую очередь «Урал» ищет молодых и перспективных»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов рассказал о планах команды на ближайшее зимнее трансферное окно.

«Работа ведется ежедневно, мы хотели бы приобрести игрока в группу атаки. Также хотелось бы доукомплектоваться и в центре полузащиты. Ищем мы и футболистов на другие позиции, в первую очередь, молодых и перспективных, я плотно взаимодействую с селекционной группой, в том числе мы просматриваем и матчи ФНЛ.

Рассчитываем ли мы продлить контракт с Асеведо? Сейчас идет только первая половина чемпионата, поэтому об этом говорить еще рано. Ближе к его окончанию президент клуба обсудит со всеми игроками – продлевать их контракты или прекратить сотрудничество.

Ерохин? Он всегда был очень старательным. К тому же Ерохин всегда очень внимательно слушает тренера и выполняет его установки – будь то Тарханов, Гончаренко или Скрипченко. Речи об его уходе не ведется. На данный момент он – игрок «Урала», – заявил Тарханов.