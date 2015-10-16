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    Михайлович: «Изменения в тактике нам не помогут»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович пообщался с журналистами в преддверии матча Серии А против «Торино». Наставник пожаловался на большое число травмированных.

    «Большое количество травм – это не самые хорошие новости перед матчем чемпионата. Но выбора у нас нет, это не может быть оправданием», – говорит Михайлович.

    Также специалист коснулся темы тактики на предстоящий матч.

    «У нас были кое-какие проблемы с той тактикой, которую мы использовали в прошлых играх. Я не знаю, буду ли изменять схему в матче против «Торино», но нам следует играть компактнее. Перемены в тактике не помогут нам решить наши проблемы. Это не поменяет ситуацию».

    Источник: Football Italia

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    16.10.2015 21:53
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