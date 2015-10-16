Кузьмин: «Хотим подняться выше и бороться за место в еврокубках»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 12 тура чемпионата России против «Уфы».

«В этом матче хочется победить, тем более играем дома с нашим непосредственным на данном этапе конкурентом. Будем стараться добыть три очка. Приятно, что на последние домашние матчи приходит много болельщиков. Когда трибуны заполнены, гонят вперед, уже по-другому играется. Огромное спасибо тем людям, которые приходят нас поддержать. Хочу попросить, чтобы болельщики набрались терпения. Понятно, что у нас непростая ситуация, и всех не устраивает то место, на котором мы сейчас находимся. Мы хотим подняться выше и бороться за медали, за место в еврокубках. Поэтому хочется, чтобы болельщики поддерживали нас не только, когда мы наверху, но и когда у команды трудные времена», – сказал Кузьмин.